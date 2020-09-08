عاجل.. والي الخرطوم يصدر قرارا بتشكيل غرفة طوارئ الخريف الصحية

أصدر والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، قراراً بتكوين غرفة طوارئ الخريف الصحية برئاسة مدير عام وزارة الصحة بالولاية.



وأوضح الوالي في في قراره، أن مهمة الغرفة ستشمل متابعة الوضع الصحي ولاية الخرطوم والأمراض الناتجة عن الخريف، ومتابعة المراكز الصحية لتقديم خدمة طبية ودوائية جيدة، بالإضافة الى توفير الكوادر الصحية والحوجات الدوائية وأدوات ومُعينات المعامل وتوفير الفحوصات لأمراض الخريف.

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