رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي المجلس الأعلى للتصوف بالسودان

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه اليوم المجلس الأعلى للتصوف بالسودان.



وفي تصريح صحفي عقب اللقاء قال ممثل المجلس الأعلى للتصوف في السودان دكتور عبد المحمود الشيخ بلال إنهم ناقشوا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القضايا التي تشغل المواطنين في التدين والمعاش.

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باعتبار أن التصوف يعلي من قدر القيم التي تراعي مصالح جميع البشر حيث يجتمعون كلهم في الإنسانية بغض النظر عن قبائلهم وألوانهم.

واوضح عبد المحمود ان رئيس مجلس السيادة أمن على الحفاظ على امن البلاد واستقرارها والوقوف بجانب القضايا التي تهم المواطنين.

ووصف عبد المحمود اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمثمر لكونه ناقش القضايا التي تهم حياة المواطنين في معاشهم ومعتقداتهم.