عارضة أزياء اسرائيلية تمارس التطبيع مع صديقتها علناً في صحراء الإمارات!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في الوقت الذي تتسارع فيه عجلة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل وتبادل الوفود، بدأت تظهر للعلن بعض نتائج ذلك التطبيع .

وأجرت عارضة الأزياء الإسرائيلية “ماي تاغر” جلسة تصوير بـ”بيجامة النوم” مع عارضة أزياء أخرى تُدعى “أنستاسيا” وتقيم في دبي، لصالح علامة “فيكس” التجارية الإسرائيلية الخاصة بالملابس الداخلية والنسائية.

ونُظمت جلسة التصوير على سرير على رمال دبي .

وعمدت العارضتان إلى التقاط صور لهما وهما يرفعان العلم الإماراتي والإسرائيليّ.

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