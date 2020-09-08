السلطات الأمريكية تضع “مسك” تحت المراقبة وابن سلمان في ورطة كبيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، إن القيادة السعودية وضعت المؤسسة الخيرية التي يديرها ولي العهد محمد بن سلمان تحت المراجعة وذلك إثر تورطها في سلسلة من الفضائح. وذلك وفق ما أبلغ مسؤول سعودي الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن مؤسسة “مسك” التي تعتبر مركزية في الترويج “لماركة” ولي العهد في الخارج وضعت تحت المراجعة. بعدما أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى مسك وأحد مسؤوليها البارزين في الدعوى القضائية ضد موظفين سابقين في تويتر. ورجل ثالث اتهموا بالتجسس على مستخدمي المنصة الاجتماعية لصالح السعودية.

وفي الشهر الماضي ورد اسم مسك وبدر العسكر، الأمين العام السابق للمؤسسة. إلى جانب الأمير محمد في دعوى قضائية قدمها المسؤول الأمني البارز السابق سعد الجبري اتهم فيها ولي العهد بالتآمر على اغتياله.

وقال مسؤول سعودي، لم تذكر اسمه الصحيفة: “لقد كانت الاتهامات في الدعوى القضائية وراء التدقيق في شيء قام بجهود غير عادية. وأنا متأكد من غضب ولي العهد لربط جوهرته بهذا”، لافتاً إلى أن المراجعة مستمرة.

وأضاف: “أحالت “مسك” الأسئلة إلى وزارة الإعلام ولم يتم التوصل إلى العسكر الذي لا يزال يتولى منصبا رسميا في المؤسسة ويدير مكتب محمد بن سلمان للتعليق”. فيما لم يصدر عن الحكومة السعودية تعليق على أي من الدعويين القضائيتين.

مؤسسة ابن سلمان المحورية

وتعتبر المؤسسة محورية في جذب الشباب السعودي حيث عملت مع صعود محمد بن سلمان إلى السلطة للترويج إلى صورته في الخارج. ووقعت شراكات مع عدد من الكيانات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومؤسسة غيتس وبلومبيرغ وجامعة هارفارد وجنرال إلكتريك.

وأثيرت أسئلة حول مسك بعدما كشف في دعوى لوزارة العدل قدمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. ولم تذكر لا المؤسسة ولا العسكر ولكنها أشارت إليه بـ”المسؤول الأجنبي 1″ والمؤسسة “بالمنظمة رقم 1” والتي أنشأها أمير سعودي. وطابق الوصف مسك حيث قامت الصحف الأمريكية البارزة بتحديد هوية العسكر والمؤسسة مستندة على تصريحات مسؤولين على اطّلاع بالقضية.

وجاء فيه أن المتهمين بالتجسس لصالح الرياض فيما بين 2014-2015 تفاعلوا مع “المسؤول الأجنبي 1” وأنه قدم لهم “هدايا وأموالا نقدية ووعودا بوظائف في المستقبل مقابل توفير معلومات شخصية عن مستخدمي تويتر”. وعين أحد المتهمين وهو علي الزبارة في “المنظمة رقم 1” بعد استقالته من تويتر في عام 2015.