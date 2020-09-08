شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، رسالة إلى الجيش الثاني الميداني حول شبه جزيرة سيناء ودورهم في تأمين قناة السويس.

ونقل وزير الدفاع المصري هذه الرسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، إلى الجيش المصري، مشيدا بتضحيات أفراده ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الغادر خلال الفترة الماضية .

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة المصرية على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني في تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، باعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري، مشيدا بدور أبناء سيناء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى إستعادة الأمن والإستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء. RT المادة السابقة مقتل 3 جنود صوماليين وإصابة عسكري أمريكي بانفجار سيارة مفخخة المقالة القادمة السلطات الأمريكية تضع “مسك” تحت المراقبة وابن سلمان في ورطة كبيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع المصري يوجه رسالة عاجلة من السيسي للجيش الثاني بشأن سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.