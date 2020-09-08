زيادات جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية بالخرطوم

الخليج 365 :

تشهد أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق زيادة كبيرة وركوداً حاداً , وعزا التجار ذلك لعدم استقرار سعر الصرف إضافة لتوقف بعض المصانع عن البيع في فترة كورونا وتأثرها بإرتفاع سعر الصرف . وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم أحمد الهادي، أن زيادة الأسعار نتيجة لارتفاع وتذبذب سعر الصرف وانعدام الرقابة وانعكس ذلك على ارتفاع سعر التكلفة بالمصانع والشركات ، مبيناً أن سعر جوال السكر قفز من (4,100) الى (4,5) ألف جنيه لزنة (50) كيلو أما وزن (10) كيلو (1,200-1,250) جنيه ، وسجلت أسعار النشويات زيادة كبيرة بلغت (70) جنيهاً لسعر الكيس و(1,400) جنيه لسعر الكرتونة بدلاً عن (850) جنيهاً أما سعر دقيق سيقا (1,150) جنيه زنة (10) كيلو بكتات. وأضاف تاجر سلع بالخرطوم إبراهيم علي أن ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة العالمية وارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي وتدني العملة المحلية ، مبيناً أن سعر لبن البدرة (2) كيلو (2,600) جنيه وتوقع حدوث زيادة مستمرة في الأسعار حال استمرار ارتفاع الدولار. وأشار تاجر سلع فضل حجب اسمه أن هنالك ارتفاعاً في أسعار الزيوت وتوقعات بالمزيد من الزيادة نتيجة لاستئناف صادر الفول ، حيث سجلت أسعار الزيوت البيضاء زيادة كبيرة وبلغ سعر زيت يارا عبوة (4) وربع (1,400) جنيه بدلاعن (1,350) جنيه أما زيت صباح عبوة (4) وربع (1,100) جنيه وعبوة (1) لتر (320) جنيهاً ، مشيراً إلى أن ارتفاع الدولار أثر سلباً على تراجع إنتاج الشركات والمصانع ، وقال إن استقرار الأسعار رهين باستقرار الاقتصاد وسعر الصرف .