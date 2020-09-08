إندونيسيا تبتكر عقوبة مرعبة لمخالفي قواعد السلامة الصحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعدما سئمت رؤية سكان ينتهكون قواعد السلامة الصحية المفروضة للتصدي لوباء كوفيد-19، قررت السلطات في إندونيسيا إخافة المخالفين من خلال عزلهم داخل “توابيت”.

في مقاطعة جاوة الشرقية، يتم وضع المخالفين في نعوش لنقل جثث موتى “كوفيد-19″، مع إلقاء محاضرة من قبل سلطات مكافحة الأوبئة عن مدى خطورة الوباء.

وفرضت هذه العقوبة على نحو خمسين بائعا في سوق “مارون” بعد رصهم من دون كمامات، حيث تم إجبارهم على لبس الكمامات قبيل الجلوس داخل النعش، وفقا لصحيفة “جاكارتا بوست”.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الجلوس في النعش، عوقب بعض الباعة أيضا بالحرمان من مزاولة العمل لمدة أسبوع، وتنظيف السوق ومجاري الصرف الصحي.

واظهرت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا تسجيل 2880 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و105 وفيات بسبب المرض، أمس الاثنين.

وهذه أقل زيادة في الإصابات اليومية خلال ستة أيام. وبذلك يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 196989 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 8130.

ويعيش العالم بأسره حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد إطلاق العديد من التحذيرات من انطلاق موجة ثانية من فيروس كورونا.

سبوتنيك