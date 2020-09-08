بيان من بنك السودان المركزي حول سريان جميع فئات العملة الورقية و المعدنية

الخليج 365 : بھذا یعلن بنك السودان المركزى بأن العملات النقدیة الورقیة والمعدنیة المطروحة للتداول من كافة الفئات (

1جنیه ، 2 جنیه ، 5 جنيه ، 10جنيه ، 20جنيه ،50جنيه ، 100 جنیه ، 200 جنيه ، 500 جنيه) مبرئةللذمة وساریة للتداول في جمھوریة السودان.

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