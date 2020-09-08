ترامب: “الفيروس الصيني” كلفنا الكثير من المال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سينفق أموالا أكثر مما تم إنفاقه في عام 2016، مضيفا: “لدينا الكثير من المال الذي تم توفيره للانتخابات”.
وكتب ترامب، على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “بسبب الفيروس الصيني (فيروس كورونا المستجد)، فإن حملتي الانتخابية التي جمعت الكثير من الأموال، كانت مجبرة على إنفاق الكثير منها”.
وتابع: “أنفقنا الكثير من الأموال لمواجهة الأخبار المزيفة الخاصة بطريقة تعاملنا مع فيروس كورونا المستجد”.
وقال الرئيس الأمريكي: “فعلنا وما زلنا نقوم بعمل عظيم، ولا يزال لدينا الكثير من الأموال”، مضيفا: “ما لدينا من أموال للانتخابات أكثر من 2016، ولو احتجنا أموالا أخرى، سأقوم بتوفيرها”.
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