الشباب والرياضة تعلن إستئناف الأنشطة الرياضية بدون جمهور

الخليج 365 :

تسلمت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء موافقة وزارة الصحة الاتحادية على استئناف الأنشطة الرياضية بدون جمهور ورفع التعليق القائم منذ ١٧ مارس الماضي بقرار من وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوصية وزارة الصحة بسبب جائحة كورونا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعدت بروتوكول عودة آمنة للنشاط الرياضي ثم كونت لجنة لمراجعته واعتماده ، وبعد فراغ اللجنة من أعمالها، تم رفع البروتوكول لوزارة الصحة الاتحادية بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠م للتعليق على المحتوى وتحديد موعد عودة النشاط الرياضي.

وقالت الوزارة في تعميم صحفي اليوم”تسلمنا الموافقة المكتوبة من وزارة الصحة الاتحادية كجهة معنية بتقييم الوضع الصحي، على عودة النشاط الرياضي بعد أن أجرت وزارة الصحة بعض التعديلات على البروتوكول وشددت على أهمية الالتزام بتنفيذ ما جاء فيه بعد تضمين الملاحظات التي تمت إضافتها.

واشارت الوزارة الى أن رفع التعليق يأتي في وقت تعيش فيه البلاد ظروفاً عصيبة اضطرتها لإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وإعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية جراء السيول والفيضانات التي أودت بحياة المئات من المواطنين وتسببت في إنهيار آلاف المنازل وخلفت أضرارا مادية ومعنوية كبيرة ومخاطر صحية جمة، الأمر الذي يلقي بمسئولية عظيمة على عاتق الاتحادات والمؤسسات الرياضية لوضع هذا الظرف في الإعتبار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية عناصر الأنشطة الرياضية كافة وضمان سلامتهم والعمل على تأمين حركتهم بالولايات المختلفة مع التذكير بأهمية الحرص على تنفيذ ما جاء في البرتوكول حفاظا على صحة الرياضيين والمجتمع وتقييم الوضع بصورة مستمرة واتخاذ ما يلزم بحسب التطورات .