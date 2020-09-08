عاجل.. إرتفاع الدولار لـ(241) جنيهاً والدرهم (68.700) بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - 8 سبتمبر، 2020 الخليج 365 : سجل سعر الدولار (241) جنيهاً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي ، فيما سجل الدرهم (68.700) جنيه. المادة السابقة قطر تكشف عن “عرض” من الإمارات للتفاوض المقالة القادمة المالية تخصص أكثر من(١٥٠) مليار جنيه لتخفيف آثار الفيضانات

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