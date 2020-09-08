إتحاد فن الغناء الشعبي ينتصرعلى “كورونا” ويفتح أبوابه للجمهور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعاد اتحاد فن الغناء الشعبي فتح داره للأعضاء بعد فترة إغلاق استمرت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس “كورونا”, وينظم الاتحاد منتداه الأسبوعي هذه الأيام، الذي يحي الحفل النهاري كوكبة من نجوم الغناء الشعبي، منهم الفنان الجماهيري أحمد هاشم، والفنان عبد الله عز الدين، وفرقة الدوحة بالإضافة إلى الفقرة الشعرية للأستاذ الكبير محجوب الحاج، ويشرف الحفل رئيس اتحاد المهن الموسيقية الفنان عبد القادر سالم، ونجم الدين الفاضل.

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