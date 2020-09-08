عقوبات رادعة للمخالفين لقانون التجارة

الخليج 365 : أعلن الاستاذ مبارك محجوب المدير العام للشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، المشغل لبرنامج سلعتي الذي اطلقته وزارتا المالية والتجارة والصناعة بمنبر سونا اليوم ان الشركة غير ربحية، وهمها توفير السلع الرئيسية للمواطن بأقل الأسعار، والغاء السلسلة بين المنتج والمستهلك. وأكد قرب إجازة قانون التجارة من قبل الجهات المختصة، والذي يضع عقوبات رادعة للمخالفين، مشيراً إلى أنه سيتم تسعير عشرة سلع وفقاً للقانون، بالإضافة إلى أن القانون يحظر ممارسة الأجانب للتجارة بالأسواق، بإستثناء الذين ينطبق عليهم قانون الإستثمار.

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