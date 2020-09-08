حريق كبير في مرفأ بيروت يسبب هلعا بين المواطنين والجيش يتحرك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اندلع حريق في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، وشوهدت سيارات الإطفاء تهرع إلى المكان، فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للحريق من المرفأ.

وقال الجيش اللبناني عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “‏تمكنت وحدات فوج الأشغال المستقل في الجيش اللبناني بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت، من إخماد حريق شب في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة، في مرفأ بيروت”.

وأفاد الدفاع المدني بأن الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار بطلب من الجيش اللبناني، الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران.

وذكر الدفاع المدني في تصريح لصحيفة “النهار” اللبنانية: “حتى الآن النيران محصورة وقد حضرت 3 سيارات إطفاء إلى المكان”.

وأصيب عدد كبير من اللبنانيين بالهلع خوفا من تكرار مشاهد الرابع من أغسطس/آب الماضي، حيث هز انفجار عنيف مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم، وأسفر عن مئات القتلى وآلاف من المصابين.