عاجل.. قرار بتخفيض الرسوم الحكومية بالخرطوم

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قررت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الولاية أيمن خالد نمر تخفيض الرسوم الحكومية وذلك تقديرا للظروف الاقتصادية للمواطن في ظل جائحة كورونا



وستصدر الولاية منشورا خلال الأيام المقبلة يحدد الرسوم ونسب التخفيض وكانت حكومة الولاية قد كونت لجنة برئاسة مدير عام المالية لرفع تصور حول خفض الرسوم ومراجعة العقود.

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من جهة ثانية استمع الاجتماع الى تقرير أداء وزارة التربية والتعليم قدمه مدير عام الوزارة استعرض من خلاله إنجازات الوزارة والتحديات والمعوقات والحلول المقترحة والقوانين والتشريعات والتنسيق بين وزارة التربية والوزارات الأخرى والمحليات.

من جهتها اكدت حكومة الولاية دعمها للاجراءات التي قامت وزارة التربية والتعليم لاصلاح التعليم وتجويده وتحسين البيئة المدرسية كما وجه الاجتماع ضرورة دعم الوزارة لاستكمال الاعداد للعام الدراسي الجديد.

الى ذلك قالت حكومة ولاية انها لاتزال تواجه موجة الفيضان العالية والتي خلفت اضراراً كبيرة في المساكن والمزارع والطرق وحاصرت المياه عدداً من المرافق الخدمية والحيوية وتبذل فرق الطوارئ مجهودات كبيرة على مدار الساعة لتعزيز التروس الواقية وقفل الثغرات فيما اشادت حكومة الولاية بالمواقف البطولية للمواطنين في صد الفيضان ومراقبة التروس على مدار اليوم واطلقت ولاية الخرطوم نداءً للمسارعة بتقديم العون للمتضررين استكمالاً لجهود الولاية في توفير الايواء والغذاء والصحة.