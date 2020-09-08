عاجل.. الري تكشف حقيقة الأنباء عن احتمال انهيار خزان جبل أولياء

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

نفت وزارة الري والموارد المائية ما اشيع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن خزان جبل اولياء مهدد بالانهيار لوجود تشققات فيه، وأكدت أن الشائعة عارية من الصحة.



وطمأن الدكتور بلة أحمد عبد الرحمن، مديرعام شؤون النيل والخزانات، المواطنين بأن خزان جبل اولياء من أكثر الخزانات أمانا، مبينا أن المناسيب خلف وأمام الخزان متساوية تقريبا، ما يعني عدم وجود تأثير على جسم الخزان، مشددا على عدم وجود اية مشكلة بالخزان.

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وقال د. بلة رغم ان المناسيب في النيل الابيض عالية وغير مسبوقة، إلا ان ادارته تعمل وفق توازنات حتى لايتاثر الخزان أوالمواطنون.

وأكد أن كل الخزانات بالبلاد تعمل بكفاءة وليست بها مشاكل، مشيرا إلى أن هناك تخزين للمياه بسد مروي وسد الروصيرص، و سدي أعالي عطبرة وستيت، مما كان له مساهمة كبيرة في كسر حدة الفيضانات، خاصة خلال الأسبوعين الأخيرين.