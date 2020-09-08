المالية والتجارة تدشنان مشروع (سلعتي)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دشنت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادى اليوم مشروع سلعتى الذى يتم تنفيذه باشراف الوزارتين والشركة السودانية للسلع الاستهلاكية وذلك لتخفيف اعباء المعيشة وتوفير السلع الاستهلاكية للجمعيات التعاونية فى جميع انحاء البلاد.

وتشمل السكر، زيت الطعام،دقيق القمح ، دقيق الذرة ، الصلصة ، العدس،الارز ، الصابون ،والشاى عن طريق التعاقد المباشر مع المنتجين.

واوضح وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني فى منبر (سونا) اليوم انه سيتم زيادة هذه السلع الى ان تصل الثمانية عشرسلعة المقترحة والمعتمدة فى دراسة المشروع الذى يستهدف على المدى الطويل حوالى 65% من المواطنين اى حوالى 27 مليون نسمة.

واشار الوزيرالى ان وزارة المالية وفى اطار مهامها والشراكة بينها وبين وزارة التجارة والصناعة قامت بتوفير التمويل اللازم لتدشين المشروع فى مرحلته الاولى فى كافة الولايات حيث سيتم التنسيق عبر ديوان الحكم الاتحادى لتفعيل ادارات التعاون لضبط عملية التسجيل وفق القانون والقواعد وعبر المسجل التعاونى الولائي ومفوض الولاية لبرنامج سلعتي ، ومباحث التموين وجمعية حماية المستهلك .

واعرب مدني عن امله في ان يكتمل المشروع الذى بدا بعشر سلع اساسية وتكتمل بقية السلع فى فترة وجيزة.