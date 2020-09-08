تخصيص اكثر من١٥٠ مليار جنيه لتخفيف آثار الفيضانات

الخليج 365: أكدت الدكتورة هبه احمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف وقوف وزارتها مع المتاثرين من الفيضانات التي ضربت البلاد، معلنة تخصيص اكثر من ١٥٠ مليار جنيه لتخفيف آثار الفيضانات عبر الدفاع المدني، بجانب٣٣ مليار جنيه تم تخصيصها لوزارة الصحة لمقابلة الاحتياجات الصحية الطارئة.

ونوهت الوزيرة في منبر سونا اليوم الي ان الوزارة قد عقدت إجتماعات مع المانحين، للمساهمة في درء آثار الفيضانات، وان الوزارة تعمل بتنسيق تام مع غرفة الطواريء القومية.

وأوضحت هبه ان الوزارة وضعت برنامج من ٧ أولويات، اولها معاش الناس عبر برنامج سلعتي الذى انطلق اليوم بتمويل من وزارة المالية ومتابعة وإشراف وزارة التجارة والصناعة، ويطرح البرنامج سلع تقل بنسبة تتراوح بين ٢٠-٣٠٪ عن السوق.

وأعلنت الوزيرة عن برنامج للإصلاح الاقتصادي، لكبح جماح التضخم ليصل الي ٢٠-٣٠٪ خلال عام، بجانب برامج أخرى مصاحبة مثل برنامج دعم الأسر الذي ينطلق في أكتوبر المقبل بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية.

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