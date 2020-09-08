تاور يشيد بمساهمة سلاح المدفعية في قضايا الهم العام وولاية نهر النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ثمن عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفسيور صديق تاور الأدوار الكبيرة والمقدرة للقوات المسلحة في تحقيق الإستقرار بالبلاد وانحيازها للشعب فى ثورة ديسمبر. جاء ذلك لدى زيارته لقيادة سلاح المدفعية عطبرة بحضور ومشاركة والي ولاية نهر النيل آمنة أحمد المكي والوفد المرافق لهما من المركز والولاية. وأشار تاور بمساهمة سلاح المدفعية في قضايا الهم العام والولاية ودعم المتضررين من الفيضانات بالولاية. وحيت آمنة المكي جهود سلاح المدفعية ودعمهم للمتضررين من الفيضانات مجددة اهمية التعاون وتكامل الأدوار لخدمة إنسان الولاية فيما رحب اللواء ربيع موسى قائد سلاح المدفعية بزيارة بروفيسور صديق تاور مؤكدا جاهزية سلاح المدفعية للمساهمة في تخفيف الآثار والأضرار على إنسان المناطق المتأثرة من الفيضانات مشيرا لدعم سلاح المدفعية للخدمات الإجتماعية والمناشط والفعاليات المختلفة بالولاية.

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