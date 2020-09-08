حريكة: وزارة المالية تمول المرتبات من موارد حقيقية للوزارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء د. آدم حريكة التصريحات التي نسبت إليه بخصوص شراء الحكومة للدولار. وأكد أن وزارة المالية تمول المرتبات من موارد حقيقية للوزارة. وقال حريكة في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق حول (الحكومة الانتقالية وسؤال الإقتصاد) ان لجنة الطوارئ الاقتصادية ناقشت القضايا الطارئة وبعيدة المدى المتمثلة في وقف تدهور الجنيه السوداني ومعاش الناس والتضخم واستقرار الاقتصاد منوهاً إلى أن اللجنة أنشأت محفظة للسلع الاستراتيجية معتبرها فكرة جيده في مساعدة الحكومة للقضاء على الوسطاء وتوفير السلع الاستراتيجيه للمواطن. وقال حريكة ان الحكومة وفرت كافة احتياجات الموسم الزراعي الشتوي واعتبر الموسم الزراعي الصيفي ناجح بجميع المقاييس من حيث الإنتاج والتوسع في الرقعة الزراعية متمنيا ان تتوسع الرقعة في الموسم الشتوي. وكشف عن حزمة من الاجراءات سيتم تنفيذها في الفترة القادمة على قطاع الاتصالات مشيراً إلى اسهام هذا القطاع في دعم الحكومة. وقال مستشار رئيس الوزراء ان المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده يسهم في حل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوداني مؤكداً على أن الحكومة تعمل على تلافي الآثار السالبة الناتجه من الدعم قائلا”ان المؤتمر سيناقش إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد والسبل الكفيلة بالاصلاح الاقتصادي” وكشف عن حصول السودان الشهر القادم على مبلغ 400 مليون دولار من أصدقاء السودان سيكون لها أثر كبير على الاوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وأكد حرص الدولة على اصدار سياسات وقوانين لإزالة التشوهات الاقتصادية مشيرا الي اهتمام الحكومة الانتقالية بإكمال هياكلها واحتياجها للمجلس التشريعي في اجازة هذه القوانين. وقال حريكة ان جلب الاستثمار يحتاج إلى رؤية واضحة اهمها تحقيق السلام في جميع أرجأ البلاد بجانب السياسات والقوانين التي تحفز الاستثمار معتبرا الاستثمار مدخل حقيقي لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وقال “ان السياسات الي تنتهجها الحكومة تعتبر دواء مر الغرض منها العبور لوضع اقتصادي افضل “.