بيان من مدرسة الخرطوم الدبلوماسية حول: ( تسجيل أبناء أحد أولياء الأمور)

خاطبت مدرسة الخرطوم الدبلوماسية وزارة التربية و التعليم الخاص برفض تسجيل أبناء ولى الأمر (إسماعيل حسين)، وهذه السابقة هي الأولى في تاريخ المدرسه،تسعى المدرسه دائماً على المحافظه على تلاميذها والعلاقة ين أولياء الأمور.

وظل المدعو يلاحق المدرسة منذ ثلاثة أعوام برفضه الرسوم الدراسية في ظروف تمر بها البلاد الكل يعلمها وتسبب في مشاكل للمدرسة من انخفاض نسبة التسجيل لأن كثير من أولياء الأمور غير راضين عن هذه التصرفات وهم مرتضون وكل عام يسبب هذا المدعو مشاكل وخلل في مسيرة التسجيل.ا

الزيادة مبررة بالتضخم الذي أعلنته الدولة وارتفاع الأسعار بصورة خرافية والتعليم الأجنبي تعليم نوعي واختياري قائماً على التراضي والقبول .

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نحن متمسكون بقرارنا لكي تنعم المدرسة بالاستقرار، على العلم بأن المدعو ظل لثلاثة أعوام برسومه منذ العام ٢٠١٨/٢٠١٧ ، وقدرها (23) ألف ورغم ذلك ظل يلاحق المدرسة من عدم رضا بالرسوم لا ندري ماهي الأسباب وراء ذلك

الخرطوم(أخبار الخليج 365)