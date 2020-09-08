مواطنو أمبدة يطالبون بوضع حد لجرائم الخطف

شكا مواطنو منطقة امبدة ودالبشير بمحلية ام بدة بامدرمان من تنامي ظاهرة النهب بالدراجات البخارية،بالإضافة للإنفلات الأمني بالمنطقة، وطالب عدد من المواطنين السلطات المختصة بالتدخل وفرض هيبة الدولة ووضع حد لتلك الظاهرة السالبة،خاصة جرائم خطف الموبايلات والشنط النسائية. والتي أصبحت تمارس نهاراً على الطرقات.
وقال المواطنون بحسب صحيفة آخر لحظة أن تلك الظاهرة انتشرت في الأونة الأخيرة بصورة مقلقة تحت تهديد السلاح (الأبيض) وبالرغم من التواجد الكثيف للمواطنين بالطرقات، وأضافوا أن الشخص لايستطيع الدفاع عن نفسه في ظل التهديد بالسلاح وأن المتهمين يستغلون ذلك ويقومون بتجريد المواطنين من ممتلكاتهم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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