أم دوم تستغيث.. السيول تهدم مئات المنازل

تهدمت منازل كثيرة جراء الفيضانات في منطقة ام دوم بشرق النيل، حيث دخلت المياه وتسببت في ضرر كبير لمنازل بنيت لعدة طوابق، مما جعل المواطنين يتجمهرون لوضع متاريس لمنع تسرب المياه التي أحاطت بالمنازل.

وفي سؤال بحسب العربية السودان، قال أحد المواطنين بأن الأضرار التي لحقت بهم كبيرة جداً وفوق تصور الانسان لاحتواء هذا الضرر.

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بل حاولوا نقل الأمتعة لكن دون جدوى. وقالوا إن السلطات الرسمية لم تصلهم حتى الآن، وأن هنالك منظمة وحيدة وهي منظمة نفير قامت بالمساعددة لكنها لم تستطع تقديم الكثير ربما لأن المنازل والضرر أكبر وهنالك استياء واضح في هذه المنطقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)