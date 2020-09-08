المؤتمر التأسيسي لـ”قوى الحرية” مطلع أكتوبر المقبل

توقع الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني نور الدين بابكر، انعقاد المؤتمر التأسيسي لقوى الحرية والتغيير مطلع أكتوبر المقبل.

وقال بابكر لمصادر أمس، إن قوى التغيير شكلت لجنة المؤتمر التأسيسي بعد مناشدات متعددة من كتل داخل وخارج التحالف بضرورة إصلاح الحاضنة السياسية، تتلخص مهامها في الإعداد للمؤتمر التحضيري الذي سيعمل على توسيع الحرية والتغيير وإجازة الوجهة السياسية وإعادة هيكلتها وتفعيل دورها كحاضنة سياسية.

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وأضاف بابكر بحسب صحيفة الصيحة، أن عمل اللجنة توقف بسبب الظروف الصحية بالبلاد لتستأنف عملها في أغسطس الماضي بزيارة قيادات بالتحالف لمدينة جوبا لمناقشة الجبهة الثورية في تمثيلها ورؤيتها للمؤتمر التأسيسي وتكللت المهمة بالنجاح. وتابع: “أعتقد أن المتبقي الانتهاء من الأوراق التنظيمية والسياسية التي ستناقش داخل المؤتمر، لذلك اتوقع في بداية أكتوبر يتم عقد المؤتمر الذي نتمنى أن تخرج منه قوى الحرية والتغيير أكثر وحدة وفاعلية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)