محاكمة ضابط بتهمة تجريد مواطن من ملابسه وتعذيبه

بدأت أمس الاثنين إجراءات محاكمة ضابط شرطة برتبة نقيب يواجه تهماً بالتحريض على تعذيب مواطن، والسلوك المشين والمخل بشرف الوظيفة، وكان المواطن (ح-ع) تقدم ببلاغ لدى آلية الشرطة، أفاد فيه أنه تعرض لعملية تعذيب من قبل أفراد شرطة يتبعون قسم شرطة سوبا، وأثناء ذلك قاموا بخلع بنطاله وضربه.

وبحسب صحيفة المواكب، أنه عقب الفراغ من التحقيق حول ملابسات الواقعة، صدرت أوامر برفع الحصانة عن الضابط ومن ثم تقديمه للمحاكمة والتي لم يحضر في جلسة أمس، ما أدى إلى إرجاء النظر في القضية لجلسة 11 أكتوبر المقبل، بعد إعلانه بالنشر.

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وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لـ(ح-ع) إلى أنه دخل في شجار مع ضابط يرتدي زي مدني، بالقرب من السوق المركزي الخرطوم، اقتاده على إثرها الضابط إلى قسم سوبا بعد إشهار مسدسه وتصويبه نحو رأسه.

وأشار إلى أن القسم ليس بدائرة الاختصاص، وأكد أنه عند وصولهم إلى القسم تم حبسه داخل الحراسة والاعتداء عليه بالضرب من قبل أفراد الشرطة، وأضاف أنه في تلك الأثناء كالوا له السباب والشتائم وخلعوا بنطاله، ومن ثم دونوا بلاغات في مواجهته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)