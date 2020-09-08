زعم رجل ظل حبيس منزل زوجته لمدة عامين دون أن يذهب إلى منزل أسرته زعم أن الأمر بسبب “الكواديك” وليس بيده.
وقال الرجل الذي فضل حجب أسمه، إنه من أبناء إحدى الولايات، ولكن بعد زواجه مباشرة انتقل إلى منزله بولاية الخرطوم، مضيفاً بحسب صحيفة السوداني: (آخر مرة شفت فيها أهلي وقت الحفلة بس، وكلما أنوي الذهاب إليهم يحدث لي عارض وما أقدر اسافر) الأمر الذي جعلني اضطر للاستعانة بأحد المشايخة وأهل القرآن الكريم، (وبالفعل خضعت لعدة جلسات للذكر، و(الشيخ أكد لي أن زوجتي هي السبب وذلك بالأفعال الشيطانية والكواديك، بغرض أن تحتكرني لها فقط، وتحرمني من أهلي).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر استعانت بـ (الكواديك) والدجالين… امرأة تحجب زوجها عامين عن أنظار أهله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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