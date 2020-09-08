النطق بالحكم في قضية قتل مواطن حرقاً بالبحر الأحمر

حجزت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة القاضي محي الدين علي بريمة، ملف قضية المتهم بقتل مواطن وحرقه خارج منزله في (أم القرى) في ولاية البحر الأحمر، إبان أحداث العنف التي اندلعت في الولاية في العام الماضي بين النوبة والبني العامر توطئة للنطق بالقرار.

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وأشارت حيثيات البلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المتهم كان على رأس مجموعة اقتحموا منزل المجني عليه واعتدوا على ثلاثة أفراد من أسرته، على إثر ذلك عمدوا إلى اقتياد المجني عليه حيث قاموا بتقييده وأحضروا دراجة نارية تخص شقيق المجني عليه، وقاموا بوضعها فوق المجني عليه وفتحوا خزان وقود الدراجة وإشعال النار فيها الأمر الذي أدى إلى احتراق المجني عليه والدراجة معاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)