ندى سيد كامل تعانق جمهورها (بثوب التحدي)

عادت المذيعة المتألقة ندى سيد كامل لتعانق جمهورها ومحبيها ولكن هذه المرة ليس عبر شاشة التلفزيون القومي والتي ظهرت من خلالها واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة ضمن قائمة المذيعين أصحاب البصمة في الشاشة القومية.

ندى عادت هذه المرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث شاركت في مسابقة لإحدى المجموعات النسائية التي تضم في عضويتها أربعة ملايين امرأة والتي تحمل اسم (تحدي التوب) تقوم فكرتها على المشاركة بصورة التوب ,وقد حظيت صورة ندى على آلاف المعجبين إلى جانب التعليقات المميزة التي تغزلت فيها معجباتها بأناقتها وحضورها الطاغ .

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ندى عبرت عن سعادنها باشتراكها في المسابقة وشكرت محبيها ومعجبيها للكلمات التي كتبت في حقها, يذكر وبحسب صحيفة آخر لحظة أن المسابقة حظيت بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات إلى جانب عدد من الفنانات والشاعرات وبعض سيدات الأعمال.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)