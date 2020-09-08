شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تقدّمت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي، باعتذار شخصي لكل القوات النظامية بمن فيهم أولئك الذين يحرسون ثغور البلاد، وذلك بسبب تأخر صرف رواتبهم لشهر أغسطس.
جاء الاعتذار في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء بمناسبة تدشين برنامج “سلعتي”، وذكرت الوزيرة أن القوات النظامية كانت آخر مجموعة صرفت رواتبها هذه المرة، مبينة أنها تتقدّم لهم باعتذار شخصي عن ذلك القصور.
من جهةٍ أخرى، وفي معرض حديثها عن الظروف الاقتصادية الحالية، قالت إنها كوزير، فإن “راتبها الشهري لا يكفيها لكل الشهر”، متسائلة عن حال بقية الشرائح الضعيفة التي تقل رواتبها عن راتب الوزير.
السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة المالية تعتذر للقوات النظامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.