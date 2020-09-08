رحيل الهادي الضلالي موسوعة التاريخ الاجتماعي لمدينة أمدرمان..ب قلم صلاح ادريس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى نهاية السبعينات بدأت اسمع عن شحصية الهادي نصرالدين المعروف بالهادي الضلالي. والى عهد ليس ببعيد كنت احسب ان شخصية الهادي شخصية أسطورية مثل بن بطوطة.. الشيخ ود تكتوك .. أبو صفية. او مثل احدي الشخصيات الرمزية الموجودة فى الروايات العالمية مثل شخصية مصطفى سعيد فى موسم الهجرة الى الشمال او شخصية دون كيوشوت الموجودة فى كتابات .ميغيل سيرفانتيس ولكن… عندما قرأت نعيه الاسبوع الماضى وكيف انهالت القصص والروايات التى كتبت عنه اسقط في يدى وتأكدت ان شخصية الهادي شخصية سودانية حقيقية من لحم ودم. بل ساهمت فى صياغة وتوثيق الوجدان السياسى والاجتماعى والادبى فى المجتمع السودانى بصورة عامة وام درمان العريقة بصفة خاصة.

بل ذهبت هذه الشخصية المرحة الساخرة الى اكثر من ذلك إذ عاصرت رموز سياسية نختلف معها ولكننا نفخر بها مثل الرئيس الاسبق جعفر نميري ” ابن جيرانه” والرئيس الأطول عمرا الصادق المهدي ” ربنا يمد فى أيامه” وبعض الرموز الأدبية والفنية. باختصار الهادي دخل وجدان الشعب السوداني من خلال قدرته الفذة على التواصل الاجتماعي والثقافي وربط الاجيال ببعضها البعض بقدرة قادر بتواضع وخلق ومحبة. لم التق الرجل في حياتي ولكن لأكثر من أربعة عقود اسمع عنه قصص يشيب لها الرأس. اعتقد بعضها صحيح والبعض الآخر منسوبة إليه بحكم شهرته وعلاقاته الاجتماعية المتشعبة التي خلقها بالتواصل الممتد الاصيل. ظهرت هذه القصص فى عدد الوسائط التي نعته وعدد المشيعين الذين ذهبوا معه الى المثوى (قبل) الاخير.

اعتقد ان السبب القوي الذي دعاني للكتابة عنه هو ما سمعته عنه ان الرجل موسوعة اجتماعية يحفظ مدينة أم درمان جغرافيا واجتماعيا وانثروبولجيا. واعنى بذلك الأسر .. الأفراد .. الجماعات .. البيوت .. مواقعها أبوابها .. شخوصها .. تاريخها بدقة متناهية وتوثيق متميز على مر الدهور والأجيال لدرجة ان الكثيرين يلجأون إليه إذا اختلط عليهم الحابل بالنابل. ولكن ما أحزنني هو أن الرجل بهذه الموسوعية يرحل بدون أن نوثق هذه المعرفة. هذا هو الفرق بين الثقافة الغربية والثقافة الشرقية. الثقافة الغربية توثق كل شئ في كتاب .. فيديو .. تسجيل صوتي .. نقل كتابي ” ليس بالضرورة ان يكون مطبوعا”. اما ثقافتنا فهي ثقافة شفاهية. ليس عيبا ان تكون كذلك ولكن العيب ان يرحل شخص مثل الهادي ويرحل معه هذا التاريخ الثر .. الغني .. الذي تحتاج إليه الأجيال القادمة. هكذا تبنى الحضارات بتوثيق المعلومات واستخدامها لاحقا لرسم خطى المستقبل. والهادى كان حضارة سودانية حية ومتنقلة ربما اخفقنا فى الاستفادة منها في نقل تاريخ أم درمان المجتمعى. وهو بالتأكيد جزء لا يتجزأ من تاريخ السودان. وعرفت أن هناك بعض الكتاب تحدثوا عنه مثلا الاستاذ أحمد الدومة ” المصرفى المعروف وابن ود نوباوي في كتابه “ظرفاء أم درمان”. وهو أيضا من كتب ” أم درمان بين الشفتنة والعكننة”.

وبعض الكتابات المتفرقة في الصحف السيارة ولكن شخصية مثل الهادي يجب الكتابة عنها من خلال اضاءات تتناول تاريخ أم درمان على لسانه ومن خلال عيونه وملاحظاته. وهي تخدم غرضين الأول اعطاء لمحة تاريخية اجتماعية وشخصية الثانى توثيق لشخصيات تركت أثرها فى المجتمع والثقافة السودانية. رجاء اخير جمع كل ما كتب عن الراحل المقيم الهادى نصرالدين فى كتاب يشرف عليه نفر عزيز من اصحاب الفقيد ومثقفى أم درمان امثال د. الدومة وما اكثرهم واروعهم. تبقت نقطة اخيرة شخصيات مثل الهادى موجودة فى كل مدن السودان يجب الالتفات اليها قبل ان يجرفها السيل الذى صار قاب قوسين او ادنى من التهام كل او معظم مدن السودان اخرها سنار زارها حمدوك ليحفظ ما تبقى من الدولة السنارية التى هى اقدم من الدولة السودانية.