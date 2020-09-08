ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمدينة شهيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع ولاية شرق دارفور من ضبط (146) ) قنطار من المخدرات (البنقو) بمنطقة الجلابي بمحلية الضعين ، ووقف الدكتور محمد عيسي عليو والي ولاية شرق بنفسه على الضبطية بمعسكر قوات الدعم السريع غرب مدينة الضعين .

وأكد العقيد عبدالله الشريف بندة أن الضبطية تمثل إنجازاً كبيراً لقواته مبيناً أن قوات الدعم السريع بشرق دارفور جاهزة لأي أمر طاري في كل ربوع الولاية .

وأوضح الرائد إبراهيم حسين قائد القوة التي ضبطت شحنة المخدرات ان القوة دخلت في مواجهة مسلحة وتبادل إطلاق النار مع تجار المخدرات وأردف : (بعد تبادل اطلاق النار انسحبت العصابة و تمكنت قواتنا من الاستيلاء علي المخدرات وتعد هذه الضبطية هي الخامسة لقوات الدعم السريع بشرق دارفور خلال فترة وجيزة ).

وتنشط قوات الدعم السريع في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة بما فيها الهجرة غير الشرعية والمخدرات والأسلحة بالإضافة إلى مكافحة التهريب بكافة أشكاله .