الخيار القادم.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ومرحلة فضح فلان وفلان .. انتهت..

لأنك عادة تفضح. من تزعجه الفضيحة..

وهذا الآن غير موجود.

وراجع تراجي مصطفى..

والمرحلة التالية.. تبدأ. .

ومرحلة المظاهرات. التي هي استعراض للقوة.. انتهت..

الآن .. المرحلة القادمة هي.. استخدام القوة..

وراجع تسجيلات. جماعات مسلحة إسلامية..

ومرحلة إثبات أن الإسلام هو المستهدف… انتهت..

المرحلة التالية تبدأ. .

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ومرحلة الوعود. يفضحها الآن الواقع..

والأحداث الآن هي.

السيول.

اتفاقية كفر الدولة.

وعود إسرائيل بالرخاء.

وشعور واسع عند الناس. بمرحلة الخراب تنطلق له لغة جديدة.

وأمس تنتشر قصيدة أحمد فؤاد نجم عن وعود إسرائيل للسادات. حين وعدوه بالرخاء. ومصر .. تعطي كل شيء.. وتخسر كل شيء..

نجم قال..

( أي شيء في البتاع..)

الناس تشوفو على طول

في القصيدة. الشاعر يستخدم كلمة ( البتاع) بحيث يعني بها الاقتصاد ويلذع بها مشاعر الناس.

( ازاي ح تفتح البتاع)

وسط ناس بتقول

ان هذا البتاع

جاب الخراب على طول

لأن حتة بتاع

جاهل غبي ومخبول

أمر بفتح البتاع

لأنه كان مسطول.

قال..

( وألفين حرس للبتاع)

وبرضو مات مقتول.

ومواجع الفلس عند المواطن التي تعالج بالوعود لا تحتاج إلى شواهد وأرقام.

وفي أيام الوعود الآن وفي أيامنا الآن مع إسرائيل

الناس تلتفت إلى حكاية السادات وإسرائيل

وعروق الناس الآن تنبح بوعود الشيوعيين وما انتهوا إليه.

والشيوعيون. أكثر خلق الله بكاءً باسم المطحونين والفقراء شعراً ونثراً.

وبعض غناء الشيوعيين. وبكائهم على البلد أيام حكم الآخرين. أشياء يستعيدها الناس أمس.

قالوا.

( من الواسوق أبت تطلع.)

( من الأبرول أبت تطلع)

( من المدفع. طلع خازوق )

( خوازيق البلد زادت.)

يفيض النيل. نحيض نحنا

ويظل حال البلد واقف

تقع محنة.

متين إيد الغبش تتمد

عقب يا نيل تكون ياكا

نكون أهل البلد بالجد

وأصبحوا أهل البلد بالجد ووقع ما لم يخطر ببال أحد من خراب

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والحال ينتج مرحلة جديدة.

مرحلة المقاومة التي تجد أن أسلوب فضح الناس.. عقولهم ونواياهم وخرابهم. أسلوب لايوقف الخراب..

وأن الخراب يصل إلى أن الحكومة رسمياً( تطلع دين الناس) بعد أن طلعت دنياهم.

والناس تجد أن الصراخ لاجدوى منه .

وأن المظاهرات التي هي استعراض قوة شيء لا جدوى منه.

وظهور دعوات الآن للمرحلة الجديدة

بأسلوبها الجديد إشارة إلى مرحلة مخيفة جداً

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والدولة تشعر بهذا.

والدولة تشعر أن مرحلة مخادعاتها للناس.. انتهت..

وأنه لابد من شيءجديد .

والبحث عن أسلوب جديد عند الدولة ينظر إلى الفيضان. ويقول. ( بركة ياجامع)

والدولة تستخدم كارثة الفيضان لفرض حالة الطوارئ.

طوارئ حتىتاخد نفس..

وحالة الطوارئ تنظر إليها المعارضة. وتقول. ( بركة الجات منكم) بعد أصبحت المظاهرات لا معنى لها

والمعارضة تستخدم الشهور هذه لنسج أسلوب جديدللخطوة القادمة.

فالمعارضة.. تجد أن الشهور الثلاثة هذه تكفي لإيقاف حالة الارتباك عندها.

وتجد أن الجامعات تكون قد حشدت طلابها الآلاف.

وتجد أن الدولار الذي يقفز عشر خطوات كل صباح يكون قد قفز مائة خطوة.

والمعارضة. تقرأ الشواهد على الإنترنت. وتجد أن طوفان قحت ينحسر ويكاد يختفي. وأن طوفان المعارضة يدخل كل بيت وعقل.

واستبدال الجدال الطويل والأسئلة الحارقة الآن. يوجزه الناس في جملة

قالوا.

( ترى لو أن معارضة إسلامية حملت السلاح هل يذهب حمدوك للتفاوض معها مثل ما فاوض الحلو إلى درجة بيع الدين.) أم أن حمدوك. سوف ….

كل شيء يقول إن المقاومة ترسم الآن أسلوباً جديداً لايعتمد على اللسان..