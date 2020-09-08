مصادر تكشف عن عبور طائرة الرئيس التشادي الأجواء السودانية إلى إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت مصادر بأن طائرة الرئيس التشادي إدريس دبي، عبرت الأجواء السودانية نهار أمس مباشرة في طريقها إلى إسرائيل. وحسب (تاسيتي نيوز)، تُعد رحلة دبي ثالث رحلة مباشرة يستخدم فيها الأجواء السودانية إلى إسرائيل، ويأتي ذلك بعد اتفاق تم خلال لقاء جرى بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأوغندية كمبالا. الصيحة

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