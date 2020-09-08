توت قلواك: الشعبية جناح الحلو اكدت التزامها بمنبر جوبا والعودة لطاولة التفاوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس فريق الوساطة لسلام السودان، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، أن الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال جناح عبد العزيز الحلو، أكدت التزامها بمنبر جوبا والعودة لطاولة التفاوض.

وقدم قلواك خلال مؤتمر صحفي بفندق بيراميد بجوبا عقب توقيع مصفوفة تنفيذ بروتوكولات السلام أمس، الدعوة لعبد الواحد محمد نور للانضمام إلى مفاوضات السلام. وقال “ننادي أخينا عبد الواحد محمد نور ونقول له أهلك في السودان ينادون بالسلام، خصوصاً أهل دارفور”.

وجدد قلواك التأكيد على أن الأمن في السودان وجنوب السودان هم مشترك، وأن استقرار الدولتين مرتبط بعضه ببعض، وأكد أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيكون مطلع أكتوبر المقبل بالعاصمة جوبا.

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