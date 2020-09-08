حمدوك والحلو .. علاقات أزلية تؤدي إلى اتفاق سريع….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اندهش البعض للسرعة التي تم بها اللقاء غير المعلن بين الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي ورئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبد العزيز الحلو وأيضا من سرعة الوصول لإتفاق اعلان مبادئ تم فيه حسم قضايا كبرى لها انعكاساتها العميقة علي الساحة السياسية ومستقبل البلاد وأمنها وسلامها.

ساعد على ذلك امتداد العلاقة بين (حمدوك والحلو) أصدقاء الدراسة وزمالة المدرسة منذ المرحلة الثانوية بمدرسة (حجر تلو) بمدينة كادقلي، ثم زمالتهما بجامعة الخرطوم أيضاً أو تزامنهما بالجامعة .. علاقة المنطقة الواحدة والدراسة والزمالة كلها أدوات ساعدت علي هذه السرعة في انجاز الاتفاق، الأمر الذي جعل كثير من المراقبين يتساءل لماذا إذن يماطل الحلو في الوصول إلى اتفاق مع حكومة الثورة؟ وهي ذات الحكومة التي يرأسها زميل الدراسة وإبن الولاية والصديق القديم الذي امتدت به علاقتهما ولم تنقطع عبر السنين. أم أن مماطلة الحلو لم تكن خارج ذات السياق كفعل مقصود عبر تفاهمات سرية لتأخير توقيع السلام النهائي لغايات سياسية محددة؟.

ولما كان توقيع السلام لايعدو أن يكون إلا مسألة وقت بفعل الضغوط الدولية وانعدام أسبابه المنطقية بعد الثورة كان لابد من الاستفادة منه وتوظيفه للمصلحة السياسية والأجندات الخاصة. ومهما كان الأمر مربكاً ومحيراً إلا أنه لايستعصي على التحليل والإدراك في نهاية الأمر، فبقليل من التأمل والنظر نستطيع إدراك بعض هذه الأجندة والدوافع الخاصة ونحن هنا لا نستبعد الأجندة الدولية والأجهزة الاستخبارية، ودورها الكبير في التأثير على هذه المواقف.

ولا ننسى أن عراب هذه العلاقة هو الصديق المشترك ديفيد بيزلي رئيس برنامج الغذاء العالمي منذ البداية بزيارة كاودا الشهيرة من خلال طائرات المنظمة الأممية والتي جعل فيها رئيس الوزراء وكأنه يزور دولة أخرى وليس دولة من المفترض هو رئيس مجلس وزراء حكومتها. ويتضح أخيرا الآن أنه وليس غيره، أيضاً وسيط اللقاء الشهير بينهما في أديس أبابا.

والسؤال المهم إزاء هذه الموقف إلى أي مدى تخدم هذه المواقف القضية الوطنية بالبلاد وتعمل على المحافظة على صيانة أمننا القومي وكرامتنا جميعاً في هذا الوطن المنكوب؟.