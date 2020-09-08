فصل الطين عن الدولة!!.. بقلم اشرف خليل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كان الناس في معية النهر الثائر الذي جاءهم في بيوتهم.. تطاردهم التماسيح والثعابين والعقارب والمصائر المفتوحة المآلات..

وكانت المحليات محتلة بواسطة لجان المقاومة التي أفلحت أن تجد حلولاً عبقرية لازماتنا لتبدأ في اقتلاع المدير التنفيذي!!

⁦▪️⁩وحين غامر البرهان بالذهاب إلى حواف الأزمة كانت وصيته الخجولة بوجوب تضافر الجهود مع ناس المحليات ليجيبه الناس بصوت واحد ويائس:

(يا سعادتك المحليات محتلنها ناس المقاومة)..

وكانت إجابة مأزومة..

مثلها و(الأسئلة التعسفية)..

كمين صعب وألغام مزدوجة..

سكت البرهان ومضى دون أن يخوض في هذا الجدل المفخخ، ولعله حزن أو بسر..

لكنه لا يستطيع أن يلوي على شئ..

وكل استرسال بعدها مخاطرة ومجازفة لا تؤمن بوائقها..

فالمعادلة مختلة..

العقل يقول الا صوت يعلو فوق صوت المعركة..

ومعركتنا اليوم هي السيول والأمطار..

(قبل الأزرق..

قبل الاحمر..

لازم يسود علم السودان)..

هذا هو الذي يجب أن نفعله..

ان كان النظام (شمولياً) أو (شملة بت كنيش)..

فالفيضان لا يحسن التفريق ما بين (هلالابي) و(مريخابي)..

وذلك منطق تعرفه حتى الحيوانات عند الخطر المحدق..

وياسر عرمان…

فقد أفلح مرة أخرى بالتوجه نحو شواغل الناس وهتف فيهم:

(الاغاثة قبل السياسة)..

بينما أرسل حمدوك إلى عمق أزماتنا المجيدة والمستجدة صراع جديد حول فصل الدين عن الدولة..

كان جيرانه يغرقون فاختار (سنجة) بعد (كاودا) ولقاء نوعي وطائرة (هيلكوبتر) امتلأت بإبراهيم الشيخ وصحبه..

كان مثل (جحا) الذي أضاع نقوده في مكان مظلم فطفق يبحث عنها في مكان آخر وعندما سئل أجاب واثقاً: (لأن هذا المكان مضيئ)!!

كان خيار الرجل أن يدخل سنجة..

لينضم بها ثقوب عنايته ويضمد جروحه الداخلية الغائرة العميقة..

والازمات لا تعترف بالتمارين وحركات الاحماء..

(اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب)..

صحيح أن سنجة مثلها والزومة وجبل أولياء والمسعودية..

عضو في جسد واحد، يتداعى بالسهر له والحمى سائر الجسد، ولكنها اختيار لا يخلو من موازنات ملتبسة ومدلسة.. يظلل عليه (فوبيا) مواجهة الجماهير المحزونة والمغلوبة على امرها..

وكل الاختيارات التي لا تقودها الجرأة والبسالة ميتة ولقيطة..

في السياسة كما والحب نحتاج إلى ذلك الأقدام الشقي في تمظهراته والسعيدة نهايته:

(لولا المشقة ساد الناس كلهم

الجود يفقر والاقدام قتال)..

حفظت الأساطير لابطال طروادة حظهم من المفاعلة والبسالة والظهور..

رغم اختلاف مقاصدهم وانتماءاتهم..

جميعاً..

القاتل فيهم والمقتول..

المنتصر منهم والمهزوم..

لانهم كانوا وجوههم..

لم يفعلوا شيئاً ينافي ما يروه..

وتلك اسرار علي ذيوعها لا يتم تدريسها في دهاليز المنظمات يا (فاهمين يا بتوع المدارس)، وإنما هي جبلة تولد مع المرء، ترعاها التجارب وتنضجها الصروف..

وهي جسارة تستحق الاجر والعرفان والتقدير والدهشة وان اخطأت المسعي وعز النصير..

⁦▪️⁩الاجتهاد (الفوق فوق) و(عدي من وشك) لا ينطلي على الناس وهو مثلما يقول الميكانيكية (جر هوا ساي)..

وكما يقول العسكر (كاموفلاج) ليس الا..

بينما يحتاج الأمر إلى وجدان (ارتوازي) كما تقول (بت فضل)..

⁦▪️⁩والخرطوم ليست مكة كما يقول اليسار في هتافهم السرمدي كما أنها ليست لياجوج وماجوج كما يتمنى (كاميرون هدسون) و(عرفان) في تغريداتهم التي لا تعرف التثاؤب..

⁦▪️⁩تخطي الناس في حيطتهم وحذرهم مسيرة الشهر، حتى داهمهم السيل وبلغ الزبي، بينما يريد البعض منا ان ننتطح في كوننا (سراب ام حجر؟!)، (عشب طري ام شرر؟!)..

لن ندلف إلى ذلك الجدل العقيم، بل سنبقي على حواف النهر حتى يكف..

ولن نبحث في الاماكن الخاطئة..

وان اناروها لنا…

فقد نهانا ديننا عن (نشدان الضالة في المساجد).. وحتي جاهليتنا كانت تقول:

(اليوم سيل وغداً خيل).. أو كما قالت.