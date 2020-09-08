الري : لاتشققات بخزان جبل أولياء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت وزارة الري والموارد المائية ما أُشيع في وسائل التواصل الاجتماعي من أن خزان جبل أولياء مهدد بالانهيار لوجود تشققات.

وقال مدير عام شؤون النيل والخزانات د. بلُه أحمد عبد الرحمن، إن خزان جبل أولياء من أأمن الخزانات، وإن المناسيب خلف وامام الخزان متساوية، تقريباً، ما يعني عدم وجود تأثير على جسم الخزان، مشدداً على عدم وجود أية مشكلة في الخزان.

وأشار في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أنه بالرغم من أنّ المناسيب في النيل الأبيض عالية وغير مسبوقة، إلا أن إدارته تعمل وفق توازنات حتى لا يتأثر الخزان والمواطنون، مؤكداً أن كل الخزانات بالبلاد تعمل بكفاءة وليست بها مشاكل، مشيراً الى أن هناك تخزيناً للمياه بسدي مروي والروصيرص، و سدي أعالي عطبرة وسيتيت مما كانت له مساهمة كبيرة فى كسر حدة الفيضانات بالذات خلال الأسبوعين الأخيرين.

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