صحة الخرطوم توقع مع هيئة التامين الصحي عقدا لتوفير الخدمات العلاجية عبر “216” مؤسسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وقعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم مع هيئة التامين الصحي بالولاية عقد لتقديم الخدمات العلاجية بعدد “216” مؤسسة تشمل “174” مركز صحي و “42” مستشفى ، وقع عن وزارة الصحة د.الفاتح عثمان مدير عام الوزارة ومن جانب الهيئة د. محمد الحاج حمد مدير الهيئة ، ويأتي ذلك في إطار توفير الخدمة للمشتركين قُرب أماكن السكن والعمل ولضمان إستمرار تقديم الخدمة للمشتركين والعمل على تجويدها وتوفير الخدمات التخصصية والتشخيصية ، وأمنت الشراكة على ضرورة التعاون المشترك في جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمة الصحية ، مثل إنشاء نظام معلومات ، وتقديم الدعم للمؤسسات العلاجية ، والعمل على توطيد وتجويد العلاج في ريف الولاية ، وتهيئة وتحسين بيئة شروط العمل لإستبقاء الكوادر الصحية.

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