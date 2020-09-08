ملفات الفساد المالي بنادي المريخ..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* على نفس سياسة كيزان السودان، سار المؤتمرجية بنادي المريخ، وتابعناهم وهم يجتهدون في سبيل (اغلاق الملفات القديمة) وبذات الطريقة التي كانوا يعتمدون عليها ايام سنوات الظلام عندما كان نادينا تحت قيادة لجان تسيير الكيزان ونحفظ كيف كانت ملفات الهزائم وفضائح المعسكرات وغيرها من الكوارث تغلق بسرعة فائقة..!!

* ولانهم يطهدون شعب المريخ، فمن الطبيعي ان يفترضوا الغباء في كل عاشق للاحمر، وبالتالي لا مانع من جره، وهو مغمض العينين، الى حيث يريدون بدليل ما حدث ويحدث هذه الايام بخصوص ما سمي بمليونية ازاحة المجلس الشرعي المنتخب والذي جاء ليضع حدا للفساد والدولة العميقة التي وقع فيها الاحمر..!!

* يظن البعض، واهما، ان الشعب لا يزال تحت تاثير المخدر الذي نرى ان الوقت قد حان ليؤكد اصلاء المريخ ان صلاحية ذلك المسحوق – الذي يتسلل اليهم عبر العاطفة – قد انتهت.. وعمليا فقد ودع العشاق دائرة التاثر به بعد ما كشفت لهم الايام الحقائق جلية وبلا حجاب..!!

* اصلاء المريخ على علم تام بحجم الوهم الكبير الذي وقع فيه ناديهم، الذي ظل لاكثر من 14 سنة يدور في فلك التراجع والفساد الذي فرض نفسه عبر السماسرة والتجار واصحاب المصالح الذين استفادوا بصورة عملية، وقفزوا بالزانة، وتبدلت احوالهم بفعل الكوميشينات والعمولات..!!

* المنطق يفرض على اصلاء النادي، عشاق الكيان، الشروع فورا في فتح ملفات الفساد التي كانت محمية من جانب (الحرامية) كيزان المؤتمر الوطني الذين دمروا الاحمر بنفس الدرجة التي دمروا بها السودان..!

* وقبل ان (يخمنا) المطبلاتية (بالحنك السنين) نلفت نظر العشاق، ونطالبهم بضرورة الشروع فورا في افشال كل ما من شأنه ان يساهم في فرار المخربين من * وملفات الفساد داخل نادي المريخ ايام حكم الكيزان لا حد لها ولا عدد.. وجلها مرتبط بالاموال والعمولات والكوميشينات بداية من التعاقدات مع الاجانب، ومرورا بالمعسكرات الخارجية، وانتهاء بشراء المعدات والبطولات التي نظمتها لجان التسيير في سنوات الظلام التي صار فيها النهب من الثوابت..!!

* وبالنظر الى تعاقدات اللاعبين سنجد انه يبقى الملف الابرز والاكثر توضيحا لعمليات النهب المصلح بدليل الفشل الثابت للاجانب ومشاطيب الهلال حيث ظل المريخ يدفع الثمن غاليا وبالمقابل فان المطبلاتية هم الذين يجنون المليارات من العمولات او الهبل والعبط المتمثل في المكاواة..!!

* لم يلتفت كيزان المريخ للدمار الذي خلفته سياسة اللهث خلف مشاطيب الهلال لانهم الابعد عن مصلحة الكيان وتفكيرهم المريض يجبرهم على النظر لقصص التعاقد مع المشاطيب من زاوية انها هايفة والاهم فيها لا يتخطى دائرة زيادة ارقام التوزيع..!!

* تعاقد المريخ في فترة الكيزان مع العشرات من مشاطيب الهلال وكالعادة كان الفشل هو الصفة المشتركة للجميع بداية من ريتشارد ومجاهد ومرورا بطمبل وعلاء طيارة وانتهاء بعمر بخيت والمعز وهيثم والكواي وميدو.. اي نعم لقد فشلوا ومعهم العشرات الذين لا يتسع المجال لذكرهم..

* قولوا لي بربكم ماذا فعل الاجانب ناس كوتة تونس (النفطي، مرابط، بن ضيف الله) وبقية العجائز المعاطيب الحضري – ايمن سعيد – عاشور الادهم – ابالو – اليجا تانا – اب قلبا ميت 1، اب قلبا ميت 2 جمال سالم وغيرهم من التنابلة الذين تضيق المساحة بذكرهم..؟!

* اما ملفات التدريب فان السواد فيها لا يقل عن ذلك الذي تابعناه في ملف اللاعبين.. وهنالك سرقات المعسكرات الخارجية التي شهدت نهب علني في ظل غياب مستندات الصرف الخاصة بالاقامة والادوات التدريبية وغيرها من المصاريف..!!

* نظم المريخ بطولة سيكافا غير مرة في عهد (الكيزان) وكالعادة غابت كل الملفات الخاصة بالصرف المالي اذ لا يعرف احد كم كانت تكالبف التنظيم، وما اذا كانت تلك البطولات قد اهدافها، ام ان انها خسرت وبالتالي دفع الاحمر الثمن من اسمه وتاريخه..؟! مع التاكيد ان سيكافا كانت (مولد وصاحبو غائب)..!!

* هل سنجد من يمتلك الشجاعة ليحدثنا عن الحاويات التي كانت تدخل عبر مطار الخرطوم (وما يوجد بداخلها) وتمر بسهولة لداخل البلاد على انها تابعة لنادي المريخ.. وتحت ذلك الستار يتم اعفاؤها من كل شئ بداية من التفتيش ومرورا بالضرائب وانتهاء بالجمارك..؟!

* لا تزال قصة (سيدنا يوسف) تحاصر عقلي.. وبالتحديد مشهد مجموعة الكهنة الذين يعرف كل واحد منهم درجة الوهم التي يتعامل بها (كبيرهم اليخماو) ورغم ذلك يصرون على التسبيح بحمده ليل نهار رغم علمهم بانه موهوم، وهم يفعلون ذلك من باب الحرص على مصالحهم وما اكثر مثل تلك النوعية في زماننا الحالي..!!

* تخريمة اولى: زمن الغتغتة والدسديس ذهب الى غير رجعة، وعليه فان اصرار المطبلاتية على اقتياد شعب المريخ بنفس السياسة القديمة (مليونية وتوقيعات لسحب الثقة وما عارف شنو) تظل من عمل الكيزان والزواحف والعياذ بالله..!!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل: يا خوفي على المريخ من ما سيحدث له غدا، وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر بريقه، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: الحقيقة الثابتة تؤكد ان المطبلاتية وسياستهم الكيزانية بالنادي هي التي حولت المريخ لفريق صغير يحرز لقب الدوري مرة كل 4 او 5 سنوات بجانب ان علاقته توطدت بالسقوط دوما من تمهيدي الابطال..!!

* حاجة اخيرة: دعوة لاصلاء المريخ لفتح ملفات الفساد والشروع في الحساب بدلا من عبط (الزواحف المدفوع)..!!