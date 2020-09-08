زيارة (سنجة) صحوة ضمير أم (دفرة)؟.. بقلم العيكورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ولطالما صمت (القطيع) حيال الكوارث البيئية التى تحيط بالوطن فلم يحركوا ساكناً ولزموا (الميديا) والبيوت ولم نسمع (شكراً حمدوك) القابع حدّ (الاستكانة) غرقت ود رملي أم لا إحترقت كسلا أم إزدهرت سبحت (الكلاكلة) في ثيابها أم لا غرق أهلنا في الشمالية ونهر النيل وخسروا النخيل والثمار أم لا ولكن والحق يجب أن يقال فزيارة السيد حمدوك لحاضرة ولاية (سنار) أسعدتني وتعتبر نزولاً له من عليائه وخطوة يجب أن يشكر عليها فأن تأتي مُتأخراً خير من أن لا تأتي! نعم يُشكر السيد حمدوك أن عرف أن هناك ولاية تدعى (سنار) ومدينة تُسمى (سنجة) نعم أخيراً ذهب حمدوك وأغلب ظني أنه (مجبُور) من الحزب الشيوعي السوداني البارع في تشتيت الافكار وتغبيش الحقائق فلم هذه (الشبحة) سنجة (حتّة واحدة)؟ أما كان يكفي أهل سنجة والأحياء والمدارس التى استغلتها بعض الاحياء كمأويً مؤقتاً لهم أن يصلهُم السيد الوالي (الماحى) ويبلغهم تحيات السيد حمدوك ويقدم (الفيها النصيب) ويبقى (حمدوك) مُتقوقعاً عن شعبه كما إختار أن يكون كذلك لأكثر من ثلاثة أسابيع مضت على فاجعة الامطار والفيضانات. إذاً ما الغرض من هذه الزيارة بالطبع لكى تتسع الرقعة الجغرافية في عقلية المتابع فاذا سألت عن دور رئيس الوزراء خلال هذه الكوارث قيل لك أنه زار (كاودا) وشمال كردفان وولاية سنار وبورتسودان وهكذا تستحضر كامل خريطة السودان حتى يصيبك (دوار) وتنسى أن (إبن بطوطة) أطلقها ظرفاء الميديا على السيد حمدوك لكثرة سفراته الخارجية قبل جائحة (الكورونا) ولم يعرف عنه (بطبطة) داخل السودان و لم ير (مدني) و (ود رملي) و(بربر) و (أبو حمد) وغيرها لا أيام الحصاد ومشاكل الزراعة ولا للمواساة في ما افتقدوه من ارواح وممتلكات خلال الفيضانات لذا أشار عليه الشيوعيين وناس (ابراهيم الشيخ) أن (يعمل حركة) و(يرفع الفاتحة) مع ناس سنار فلعلّ ذلك يُحدث صدمة واختراق لجدار العزلة عن حكومة (قحت) بعد أن زادتها الأمطار والفيضانات بُعداً وخبالا عن الشعب حتى قال قائلهُم للمتضررين (ما عندي ليكم حاجة)! اجبر السيّد حمدوك والوفد المرافق له على المبيت بسنجة ليلة البارحة لسوء الأحوال الجوية وأتمنى أن تتيح له هذه الليلة (المُرعبة) المزيد من الوقت للاستماع أكثر والغوص في أعماق المأساة الحقيقية للمواطنين وأتمنى أن لا تتوقف مُحركات طائرته و(بالمرّة على طُول) الولاية الشمالية ونهر النيل والريف الشمالي لولاية الخرطوم فليست سنارُ وحدها المنكوبة! وكم تمنيتُ لو أن السيد (حمدوك) استنهض قواعد الثورة من لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير للدعم والمؤازرة والتحزّم) كما كان يفعلُ (الكيزان) بدلاً من جملته اليتيمة التى فتح الله بها عليه من سنجة (إن خسائر ولاية سنار فاقت كافة مناطق السودان)! بالطبع كلام يحتاج لإثبات ! وأقل ما يُرد عليه ب (طيب وبعدين؟) فبعض قرى الريف الشمالي لم يتبق منها (راكوبة) واحدة قائمة فأيهما تأثر أولاً (ود رملي) أم (سنجة)؟ وعد السيد (حمدوك) بدعم الدولة متى ما جاءها دعم مقدم للسودان! داعياً لتضافر الجهد الشعبي والرسمي (حلو الكلام؟) يقول هذا الكلام في زيارة لمتضررين وجدوا والحمدُ لله مدارس تأويهم فما بالكم بمن إفترشوا الأرض والتحفوا السماء ليالٍ عديدة ينتظرون (تانكر) الماء وحمدوك على مرمى حجر منهم! أتمنى أن يكون لزيارة ولاية سنار ما بعدها فجميع قري النيل ونهر النيل قد تأثرت وطالما صحا الضمير فمن حقهم أن يحلموا بزيارة رئيس الوزراء كغيرهم يحمل لهم الوعد و البشري و(حرف السين). وبحق فكاتب هذه السطور مُتفائل خير واسعدتني زيارة (سنجة) فقد يكون استيقظ ضميرهم أو نصحهُ عرّابين (قحت) بذلك فالمهم ان الرجل قد خرج من الخرطوم أخيراً .

قبل ما أنسى: ــــ

عندما يبدأ الطفل في تعلم المشي يُمسك بأطراف أصابع يديه الاثنين ويُغنّي له (تاااتي .. تاااتي) تشجيعاً له على الخطو رويداً رويداً. (غايتو) أنا ماشي أغنيها قدام باب مجلس الوزراء وعاوز لى كُورَس!!