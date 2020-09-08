اضراب موظفي البنك السوداني الفرنسي عن العمل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دخل موظفو البنك السوداني الفرنسي في إضراب عن العمل صباح اليوم الثلاثاء. وأكدت مصادر، أن الموظفين يطالبون بتحسين المرتبات. وترك الموظفون أوارقاً مُروّسة تحوي كلمات اعتذار للعملاء داخل البنك صحيفة السوداني

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