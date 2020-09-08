وزير الصحة المكلف يمتدح الدعم القطري لمجابهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: امتدح وزير الصحة المكلف ممثل وزارة مجلس الوزراء د. اسامة عبد الرحيم، دعم دولة قطر للسودان لمكافحة جائحة كورونا و الذي تسلمه الهلال الاحمر السوداني مساء أمي.

و اشاد اسامه في حفل تسليم المعينات القطرية بالدعم الكبير الذي قدمته قطر عبر الهلال الاحمر القطري لنظيره السوداني.

وقال د. اسامة نحن في السودان خلال عام كامل ظللنا في حالة طواريء منذ خريف 2019 مرورا بجائحة كورونا الي ان جاءت كوارث خريف العام الحالي واضاف هذا الوضع الاستثنائي في المجال الصحي والانساني يتطلب التكاتف والتعاضد.

وعبر الامين العام للهلال الاحمر القطري السفير علي بن حسن الحمادي عن تقديره للشعب السوداني معددا ماثره مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون البناء مع الهلال الاحمر السوداني وقال اتينا بمعينات لمكافحة كورونا والان تعمل قطر على ارسال مساعدات للمتاثرين بالفيضانات

الاستاذ الفاضل عامر رئيس جمعية الهلال الاحمر السوداني وصف الاجهزة المقدمة بالمتطورة وانها ستساهم في ترقيه النظام الصحي في ولايتي الشمالية وشمال دارفور فيما يتعلق بجائحة كورونا

جدير بالذكر ان الهلال الاحمر القطري قد قدم مساعدات طبية عبارة عن اجهزة فحص الكورونا واجهزة تفتيت الحصاوي ووسائل حماية كاملة للكوادر الصحية. آخر لحظة

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