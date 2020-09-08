العدل والمساواة: إتفاق حمدوك وجناح الحلو ليس ملزماً للشعب السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم الاتفاق الذي توصّل إليه أطراف التفاوض في جوبا، ” بالتاريخي ” لجهة إنه شامل من حيث القضايا التي طُرحت و بُحثت و تمت معالجتها فيه.
و قال جبريل في حوار مع (الجريدة) ينشر ضمن عدد اليوم اتفاق جوبا جاء شاملا من حيث التمثيل الجغرافي وقوى الكفاح المسلح والقوى السياسية المدنية التي شاركت في المفاوضات ” مؤكدا أن انضمام الحركة الشعبية شمال أو أي طرف آخر لهذا الاتفاق يزيده شمولاً .
واقر بوجود تحديات تواجه تنفيذ اتفاق السلام ابرزها التمويل ، واستدرك قائلا “لكن بالإرادة السودانية ، و بالعزيمة التي تحلّى بها الأطراف في الوصول إلى اتفاق السلام، سنجد حلاً لإشكال التمويل من مصادر محلية و إقليمية ودولية” ، وفي تعليقه على لقاء رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبدالعزيز الحلو أكد أن ما خرج به د. حمدوك و القائد الحلو ليس اتفاقا ملزما للشعب السوداني، .
واعتبر أنه مبادئ عامة لإستئناف المفاوضات في منبر جوبا بين الحركة الشعبية شمال والحكومة الانتقالية ، مؤكدا أن الخلط بين مسودة البيان المشترك التي طرحتها الحركة الشعبية عند بداية الحوار بين الطرفين، و الصيغة النهائية التي تواضعا عليها، كان سبباً للإثارة والرفض الذي قوبل به بيانهما المشترك.
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