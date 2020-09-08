الأمة القومي: ممثلينا فشلوا فيتحقيق أهداف الحزداخل “الحرية والتغيير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بحزب الأمة القومي الطيب الكامل، إن التقييم الداخلي بالحزب وصل إلى نتيجة بأن ممثلي الحزب في تحالف قوى الحرية والتغيير فشلوا في تحقيق أهداف الحزب التي دخل من أجلها التحالف.

وكشف الكامل الذي يشغل منصب مسؤول الطلاب بالعاصمة الخرطوم بحسب (تاسيتي نيوز) أمس، عن مطالبات لقيادة الحزب بعقد ورشة تقييمية لأداء الحزب في الحرية والتغيير ومن ثم وضع خارطة تفاوضية متكاملة بما فيها تغيير ممثلي الحزب بالتحالف.

وقطع الكامل بأن تحالف الحرية والتغيير يمضي نحو نهاياته الطبيعية لأن “ما لا يتعدد ويتجدد حتماً يتبدد”، وأشار إلى أن حزب الأمة القومي من المؤسسين لتحالف الحرية والتغيير، وأكد أن التحالف شكل جسراً سياسياً حيوياً عبرت من خلاله الثورة والبلاد من مرحلة المقاومة إلى الحكم الانتقالي. وأضاف “حزب الأمة شخص الداء، وحدد وصفة الدواء في العقد الإجتماعي الجديد، من خلال تشكيل تحالف عريض يشمل الكثير من مكونات الثورة التي ليست جزء من التحالف الحالي بما فيها لجان المقاومة”.

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