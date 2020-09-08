خالد نمر يحل مجلس إدارة صندوق الإسكان الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر، قراراً بحل مجلس إدارة صندوق الإسكان والتعمير بالولاية ويرأس المجلس المحلول وزير التخطيط العمراني وعصوية أخرين

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