أزمة الخبز تتفاقم بود مدني.. وسعر الرغيفة وصل ٨ جنيهات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفاقمت أزمة الخبز بودمدني مما أدى لارتفاع سعره بالسوق الأسود حيث وصل سعر الرغيفة ٨ جنيهات، في وقت كشف فيه عدد من أصحاب المخابز عن زيادات جديدة في الخبز التجاري اعتبارا من اليوم بواقع ٦ جنيهات للقطعة الواحدة، واستنكرت قطاعات واسعة من مواطني ودمدني الغياب التام للاجهزة الرقابية الحكومية مما يدور فى الاسواق.

وقال المواطن معتمد أحمد محمد مصطفى (ابولكيلك) في حديثه لـ(الجريدة) أمس: الأوضاع تسير إلى الأسوأ بمقياس التوالي الهندسي وليس الحسابي، واشار لمعاناة المواطن في الحصول على الخبز بسبب الندرة والارتفاع الجنوني للسلع الاستراتجية التي تشمل الجازولين ، البنزين والغاز .

وأردف تراجعت وجبات بعض الأسر إلى واحدة وهناك من لا تتوفر لهم حتى الوجبة الواحدة ، فيما أبدى المواطن عبدالرحمن صديق استغرابه من التصاعد المتواصل لأسعار الخبز مع تقلص حجمه وقال : الأسرة تحتاج لخبز بمائة جنيه يوميا ، وطالب والي ولاية الولاية بتوفير الخبز والوقود للمواطنين .

وفى السياق كشفت جولة (الجريدة) بودمدني إغلاق عدد كبير من المخابز المدعومة وخروجها عن الخدمة فيما تشهد المخابز التجارية اصطفافا لمسافات طويلة مع انتعاش ظاهرة السوق الأسود