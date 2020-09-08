تفاصيل لقاء تجمع المهنيين بحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تجمع المهنيين السودانيين عن تفاصيل لقاء رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك أمس بالتجمع وقال في بيان له أمس : إن اللقاء أكد على ضرورة قيام النقابات وفق قانون ديمقراطي يعيد للحركة النقابية عافيتها وحيويتها لتقوم بدورها المنوط بها، وبدوره جدد التجمع استعداده التام لخوض حوار جاد ومسؤول من أجل الوصول لقانون للنقابات يلبي اشواق وطموحات النقابيين والحركة النقابية؛ لتسهم الحركة النقابية في استقرار الفترة الانتقالية وترسيخ الديمقراطية وتحقيق مهام وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

ولفت الى أن اللقاء تطرق للازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وضرورة التصدي لها ومعالجة جذورها ومظاهرها حتى لا تصبح مهددا للفترة الانتقالية واستقرارها، وأكد على ضرورة انعقاد المؤتمر الاقتصادي مع التحضير الجيد له للخروج برؤية عملية لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية؛ وأكد وفد التجمع استعداد التجمع للمشاركة الفاعلة في ذلك.

وأمن وفد التجمع على ضرورة أن تقود الحكومة المدنية ممثلة في رئيس الوزراء ملف السلام حتى استكمال العملية والوصول للسلام الشامل والعادل. الجريدة

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