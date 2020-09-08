فيصل يتفقد موقع الحمام الملكي بالبجراوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح ان المدينة الملكية بالنسبة لنا موقع في غاية الاهمية وهى اهم الشواهد على مدينة مروي بتاريخها واثارها والتي تحوى معبد الاله امون والحمام الملكي مما يجعلها موقعا مميزا . واشار الوزير لدى تفقده موقع الحمام الملكي بالبجراوية للوقوف على الاثار التي خلفها فيضان النيل لاهمية الموقع بعد ان تكتمل فيه بعض الترميمات وفتحه للزوار مبينا ان الناس يكتشفون جمال وروعه الاثار فى هذه المنطقة لافتا الى ان سرعة وصول الجهات ذات الصلة للموقع الاثري والاطمئنان على سلامته تعكس اهمية الموقع .

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