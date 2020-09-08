شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نجح رئيس الهلال السوداني الجديد، هشام حسن السوباط اليوم الثلاثاء، في إنجاز أول مهمة بقطع الطريق على مهاجم الفريق وليد الشعلة، برفضه العرض الجزائري الذي تلقاه عن طريق وكيله،واجتمع رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، رسميا اليوم بمكتبه بمهاجم الفريق وليد الشعلة، وكانت المفاجأة حضور رئيس مجلس إدارة الهلال السابق أشرف الكاردينال جلسة التفاوض وشارك في عملية إقناع اللاعب بالبقاء،ورفض هشام السوباط مغادرة الشعلة، وذلك لحاجة الفريق إليه ولخبرته في قيادة الهجوم بالمنافسات القارية والمحلية والإقليمية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجاة..الكاردينال يقنع الشعلة بالبقاء في كشوفات الهلال في وجود السوباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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