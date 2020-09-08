الفنانة منال البدري تحصل على أكبر (نقطة) في تاريخ الحفلات السودانية.. الأرض تمتلئ بالأموال والجمهور يساعدها على جمع المال داخل (حقائب) كبيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كسرت الفنانة السودانية الصاعدة منال البدري الرقم القياسي في الحصول على أعلى (نقطة) تقدم لفنان في الحفلات الخاصة والمسجل سابقاً باسم الفنانة ميادة قمر الدين والتي ظهرت في حفل خاص قبل فترة ليست بالقصيرة وهي تحصل على أموال (نقطة) بالدولار وهو ما جعل المتابعون يصفوها بصاحبة النقطة الأعلى في تاريخ الحفلات.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد ظهرت الفنانة منال البدري في إحدى الحفلات الخاصة بأحد المزارع وهي تغني وسط غابة من أموال (النقطة) التي رماها أصحاب الحفل على رأسها تعبيراً منهم عن سعادتهم الكبيرة بأغانيها التي قدمتها.

ووفقاً لما أظهره الفيديو المتداول بغزارة على السوشيال ميديا فقد ظهر بعض الصبيان الصغار وهم يحملون (حقائب) كبيرة قاموا بتعبئتها بأموال النقطة الغزيرة وذلك من أجل مساعدة الفنانة على جمع الأموال التي ملأت الأرض.